El Kızı Kardeşlerim O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
30 Ekim 2021'in reyting sonuçları Kardeşlerim, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
Doruk, Akif’in tüm baskısına rağmen kendi ayakları üzerinde durmak için çabalarken, Ömer çekiliş parasını alan Şengül’e çok öfkelenmiştir. Nebahat’ın, Suzan’ı şaşırtacak bir teklifte bulunması hiç beklenmedik sonuçlar doğururken, Kadir de Melisa’yı şaşırtan bir hamle yapar. Harika’ya jest yapmak için daha çok para kazanmak isteyen Oğulcan bulaştığı işin gerçek yüzünden habersiz olduğu Kardeşlerim reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
O Ses Türkiye'de yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Konakta çıkan yangının soruşturması sürerken Ezo, içindeki vicdan mahkemesinde kendisini aklayamıyordur. Resul’ün değil, annesinin kızıdır o ve yaptıklarının bedelini ödemeye hazırdır. Babaannesi Cavidan onu da kaybetmemek için çırpınırken Harun ve Nermin işe koyulup Ezo’yu kendi taraflarına çekmeye başladığı El Kızı reytingde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...