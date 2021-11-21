El Kızı Gönül Dağı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
20 Kasım 2021'in reyting sonuçları Gönül Dağı, O Ses Türkiye, El Kızı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
! Masal gerçek oluyor, Dilek ve Taner evleniyor. Mezarcı İlyas’ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan’ın bir cevap vermesi gerekmektedir. Gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, dağılmış halde olduğu Gönül Dağı zirveyi rakibine kaptırdı.
Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin’i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girdiği El Kızı reytingde hüsrana uğradı.
Final yapacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen O Ses Türkiye reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte cumartesi günü reytingleri...