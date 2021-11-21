El Kızı Gönül Dağı O Ses Türkiye Güldür Güldür hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin’i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girdiği El Kızı reytingde hüsrana uğradı.