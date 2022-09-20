BIST 3.268
DOLAR 18,30
EURO 18,33
ALTIN 983,37

El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi. Sanatçı Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi.

El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

BM 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı.

19
El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Zirvenin ardından BM çıkış kapısına yönelen Cumhurbaşkanı Erdoğan o sırada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalamak üzere BM binasında bulunan eşi Emine Erdoğan ile karşılaştı.

29
El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Erdoğan çifti, el ele yürüyerek Türkevi'ne geçti. Sıfır atık görüşmesiyle ilgili yol boyunca süren sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi'nin girişinde açılan atık sergisini birlikte gezdi.

39
El ele yürüyerek geçtiler! Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi

Sanatçı Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi. Erdoğan, sanatçıya yürüttüğü çevreci çalışmalarında başarı diledi.

49