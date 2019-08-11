El ele iki sevgili böyle hırsızlığa gitti! Özel ekip yakaladı

Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele, gidiyor.