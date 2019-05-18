El-Cezerî'nin 9 asır önceki 'Filli Su Saati'ni yapıyorlar
İstanbul'da kimya mühendisi Necati Ön ve süs eşyası ustası Mirza Algansüs, Müslüman bilim insanı Ebû'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezerî'nin, 9 asır önce icat ettiği 'Filli Su Saati'ni yapıyor. Tarihi Kapalı Çarşı'daki atölyede 8 aydır çalışma yapan ikili, El Cezerî'nin kendi eliyle yazılan kitabından faydalanıyor.
Kimya mühendisi Necati Ön ve 25 yıllık süs eşyası ustası Mirza Algan, geçen yıl sibernetiğin dâhisi ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen 1136 Cizre doğumlu Müslüman mühendis ve fizikçi Ebû'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezerî'nin, Ortaçağ'da icat ettiği 'Filli Su Saati'ni yapmaya karar verdi.
İkili, 8 ay önce Tarihi Kapalı Çarşı'daki atölyelerinde çalışmalara başladı. El Cezerî'nin, bilim dünyasında çığır açan 'Kitab-ül Hiyel' isimli yazılı eserinden faydalanan ikili, büyük oranda yaptıkları saati, kısa sürede tamamlamayı planlıyor.
Yaptıkları saatin, 10 litre su ve 30 top ile 1 saat boyunca enerji olmadan çalışabileceğini anlatan Necati Ön, yapılacak eserin Batman'da sergileneceğini söyledi.
Filli Su Saati'nde dışarıdan fazla bir şey gözükmese de El-Cezerî, aslında iç kısımda çok dar bir alanda mükemmel bir mekanizmayı geliştirdi.