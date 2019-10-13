Ekvador'da protestolar! Ordu devrede Başkent'te sokağa çıkma yasağı

Başkent Quito'da önceki akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı ugulanırken başkent ve çevresinde güvenlikten askerlerin sorumlu olacağı açıklandı. Moreno bu kararı, başkentte dün aralarında bir televizyon ve gazeteyle Sayıştay'ın da bulunduğu bazı binaları ateşe vermesinden sonra aldı.