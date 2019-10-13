Ekvador'da protestolar! Ordu devrede Başkent'te sokağa çıkma yasağı
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 10 gün önce başlayan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için orduyu devreye soktu.
Başkent Quito'da önceki akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı ugulanırken başkent ve çevresinde güvenlikten askerlerin sorumlu olacağı açıklandı. Moreno bu kararı, başkentte dün aralarında bir televizyon ve gazeteyle Sayıştay'ın da bulunduğu bazı binaları ateşe vermesinden sonra aldı.
Lenin Moreno, ülkeyi felce uğratan protesto dalgasından uyuşturucu kaçakçılarını, suç çetelerini ve kendisini devirmeye çalışmakla suçladığı eski Devlet Başkanı Rafeal Correa'nın destekçilerini sorumlu tuttu.
Moreno, Correa döneminde devlet başkanı yardımcısıydı. Moreno'nun Correa döneminde artan kamu borçlarını azaltmak için kemer sıkma önlemlerine başvurması iki siyasetçinin arasını açmıştı. Ekvador Devlet Başkanı, binalara saldıran ve yağmalama olaylarına girişen maskeli protestocuların 10 gündür yakıt fiyatlarına karşı eylemler yapan yerli gruplarla bağlantısı olmadığını söyledi.
Yerlilerin liderleri, dün kemer sıkma önlemleri konusunda hükümetle görüşmeler yapmayı kabul etmişti. Eski bir OPEC üyesi olan Ekvador, yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden kamu harcamalarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası derin bir borç krizine sürüklendi.