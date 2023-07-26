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Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

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Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

Ekvador'da bir hapishanede çıkan isyanda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Diğer hapishanelere de sıçrayan isyanda en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki hapishanelerde 60 gün süreyle OHAL ilan etti.

Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü.

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Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

. Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.

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Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

Hapishanelerde OHAL ilan edildi
Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.

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Ekvador'da hapishane isyanı: 96 gardiyan rehin alındı! 18 kişi öldü çok sayıda yaralı var, OHAL ilan edildi...

Litoral Hapishanesi’ne 2 bin 700 kolluk kuvvetiyle müdahale edildi
Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, OHAL ilanının ardından yaptığı açıklamada, Litoral Hapishanesi’ne Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişi ile müdahale edildiğini bildirdi.

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