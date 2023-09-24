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Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

Gümüşhane Köse'de 'Çocukluk hayalim' diyerek ektiği fidanları çıkan yangında korumak isteyen 79 yaşındaki şahıs yangında alevlerin içerisinde kalarak hayatını kaybetti.

Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

Olay, sabah saatlerinde Köse ilçesi Kayadibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayadibi köyü Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

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Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

Otların kuru olması ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

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Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

Diktiği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti

Öte yandan kısa sürede büyüyen yangının geçtiğimiz yıllarda "çocukluk hayalim" diyerek diktiği fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut (79) ise yangına müdahale etmek için bölgeye gitti.

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Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!

Kendisini dumanlar içerisinde bulan Bulut, henüz belirlenemeyen bir sebeple yere yığıldı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

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