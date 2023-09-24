Ektiği fidanları yangından korumak isteyen 79 yaşındaki adam canından oldu!
Gümüşhane Köse'de 'Çocukluk hayalim' diyerek ektiği fidanları çıkan yangında korumak isteyen 79 yaşındaki şahıs yangında alevlerin içerisinde kalarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Köse ilçesi Kayadibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayadibi köyü Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Otların kuru olması ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Diktiği fidanlar yanmasın diye hayatını kaybetti
Öte yandan kısa sürede büyüyen yangının geçtiğimiz yıllarda "çocukluk hayalim" diyerek diktiği fidanlık alana doğru ilerlediğini gören Ömer Bulut (79) ise yangına müdahale etmek için bölgeye gitti.
Kendisini dumanlar içerisinde bulan Bulut, henüz belirlenemeyen bir sebeple yere yığıldı. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.