Ekrem İmamoğlu’nun ‘Türkiye insanları’ çıkışı sonrası ortalık karıştı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden İmamoğlu, HDP seçmenine şirin görünmek için "Türk" yerine "Türkiye insanları" ifadelerini kullandı.