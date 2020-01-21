Ekrem İmamoğlu’nun ‘Türkiye insanları’ çıkışı sonrası ortalık karıştı
İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından "Türkiye insanları" ifadesini sıklıkla kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağı haline geldi.
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandallarına bir skandal daha ekledi
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Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadinde bulunan ancak koltuğa oturmasının ardından işçi kıyımları, tatilleri, Yenikapı ve antrikot tiyatrolarıyla gündemi meşgul eden İmamoğlu, HDP seçmenine şirin görünmek için "Türk" yerine "Türkiye insanları" ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyadada tepkilere neden oldu. İşte İmamoğlu için yapılan o paylaşımlardan bazıları;
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