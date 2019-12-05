Ekrem İmamoğlu'nun oyu düştü mü? Adil Gür'ün şirketi A&G anket sonuçlarını açıkladı
CHP'nin belediye başkanlarıyla ilgili Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G şirketine yaptırdığı anketin sonuçlarını, Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde yayınladı.
31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediye sayısını artıran CHP, belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketi yaptırdı. Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Merak konusu olan ankete ilişkin sonuçları, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:
Ekrem İmamoğlu
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerini yüzde 54.21’le kazanmıştı. İmamoğlu aynı oranı koruyor. İmamoğlu için yurtdışında anket yapılsa herhalde daha yüksek çıkar.
Mansur Yavaş
Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın grafiği yükseliyor. Mansur Yavaş seçimleri yüzde 50.93’le kazanmıştı. CHP’nin yaptırdığı ankette ise Mansur Yavaş yüzde 63.06’yla CHP’li belediyeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yavaş’ın polemiğe girmeyen tavrı ve Ankara’nın sorunlarına odaklanması nedeniyle halktaki karşılığı artıyor.
Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 58.71 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilmişti. Tunç Soyer yükseliş ya da iniş içerisinde değil, oranını koruyor.