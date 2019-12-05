Ekrem İmamoğlu'nun oyu düştü mü? Adil Gür'ün şirketi A&G anket sonuçlarını açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediye sayısını artıran CHP, belediye başkanlarıyla ilgili memnuniyet anketi yaptırdı. Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G şirketi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında 1872 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin ilk bölümü tamamlandı. Merak konusu olan ankete ilişkin sonuçları, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesine taşıdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı: