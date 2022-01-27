Ekrem İmamoğlu'nu şoka uğratacak kar yağışı anketi! İBB yönetimine güven azaldı mı? CHP'liler bile...

İstanbul'a yıllar sonra yağan ilk ciddi kar sonrası İBB'nin sınıfta kalmış olması gündemdeki yerini koruyor. O sıkıntıları yaşayanlardan biri de bendim. Şirinevler metrobüs durağında ayaklarımız çamurlu kar suyu içinde yarım saat boyunca üst geçidi çıkmaya çalışırken, vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sitemine defalarca şahit oldum. Evet ortada herkesi kabul ettiği bir gerçek var ki İBB bu süreci berbat yönetti. Aslında yönetmeye çalışmasa belki de "her şey çok daha güzel" olabilirdi.