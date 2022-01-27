Ekrem İmamoğlu'nu şoka uğratacak kar yağışı anketi! İBB yönetimine güven azaldı mı? CHP'liler bile...
İSTANBUL'u etkisi altına alan ve hayatı felç eden yoğun kar yağışıyla ilgili Areda Survey vatandaşın nabzının tuttu.
Araştırma şirketi Areda Survey, İstanbul’daki yoğun kar yağışının ardından dikkat çekici bir araştırma gerçekleştirdi. Haber7.com Yayın Koordinatörü İbrahim Günay’ın anket sonuçları köşesine taşıdı. İbrahim Günay, ‘Kar yağışı sonrası ilk ankette Ekrem İmamoğlu’na şok! İşte İBB’nin karnesi’ başlıklı köşe yazında şu bilgileri aktardı:
İstanbul'a yıllar sonra yağan ilk ciddi kar sonrası İBB'nin sınıfta kalmış olması gündemdeki yerini koruyor. O sıkıntıları yaşayanlardan biri de bendim. Şirinevler metrobüs durağında ayaklarımız çamurlu kar suyu içinde yarım saat boyunca üst geçidi çıkmaya çalışırken, vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sitemine defalarca şahit oldum. Evet ortada herkesi kabul ettiği bir gerçek var ki İBB bu süreci berbat yönetti. Aslında yönetmeye çalışmasa belki de "her şey çok daha güzel" olabilirdi.
Kulağımda yankılanan sitem ve pişmanlık dolu sözlerden sonra, aklıma ister istemez "Acaba gerçekten vatandaş İmamoğlu'na oy verdiğine pişman oldu mu?" sorusu takıldı.
Sıcağı sıcağına sorularımı Areda-Survey Genel Müdürü Yusuf Akın'a yönelttim. Yusuf Bey, sağ olsun beni kırmadı ve bize özel hızlı bir teknik kullanarak aklımızdaki sorularla ilgili bir anket düzenledi.