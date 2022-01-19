Ekrem İmamoğlu'ndan 'tiyatro' özrü... Fırat Tanış'ın tepkisini haklı buldu

"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi irade..."

İmamoğlu'nun "tiyatro" kelimesini kullanmasını eleştiren oyuncu Fırat Tanış ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." dedi.