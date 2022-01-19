Ekrem İmamoğlu'ndan 'tiyatro' özrü... Fırat Tanış'ın tepkisini haklı buldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattıyla ilgili "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadesine tepki veren oyuncu Fırat Tanış'ı haklı bularak, sanatçılardan özür dilediğini duyurdu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen metro hattıyla ilgili "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmasının ardından oyuncu Fırat Tanış'ın "ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif etmesi" nedeniyle gösterdiği tepkiyi haklı bularak, özür diledi. Ekrem İmamoğlu "Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim" dedi.
"Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ile ilgili açıklamasında "Aynen nasıl 2020'de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul'dan gitsin nasıl olsa Ankara'da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.
"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi irade..."
İmamoğlu'nun "tiyatro" kelimesini kullanmasını eleştiren oyuncu Fırat Tanış ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." dedi.
İmamoğlu Fırat Tanış'ın tepkisinden sonra 'haklı' dedi
Fırat Tanış'ın tepkisini haklı bulan İmamoğlu, "Tiyatro sanatçısı eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken "tiyatro yapıyorlar" dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." dedi.