Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te 2 farklı ekonomi kuruluşuyla ayrı ayrı toplantılar yaptı.
Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde, Fransa İş Konfederasyonu'nun (MEDEF İnternational) düzenlediği toplantıda, Fransa'da farklı iş kollarında faaliyet gösteren yaklaşık 30 şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Toplantıda ilk konuşmaları, MEDEF İnternational CEO'su Philippe Gautier ve Sürdürülebilir Şehir Görev Görev Gücü Başkan Yardımcısı Agnes Romatet - Espagne yaptı.
Ekrem İmamoğlu, Paris'te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın Pere Lachaise Mezarlığı'ndaki mezarlarını ziyaret etti.
İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak 16 Kasım 2000'de Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kaya'nın mezarını ziyaret etti. Kaya'nın kabrine karanfil bırakan İmamoğlu, dua etti.
Çok üzüntülüyüz
Ahmet Kaya'nın çok değer verdiği, sevdiği bir sanatçı olduğunu belirten İmamoğlu, “Dinlerken insanı hasretiyle, sevdasıyla buluşturan değerli bir sesimizdi. Topraklarımızın kıymetli bir ses tonuydu. Hazin bir ölüm. Çünkü, ülke hasretiyle göç etmiş bir sanatçımız. Çok üzüntülüyüz. Keşke, değerlerimize, sonradan pişman olacağımız birtakım davranışlarda ya da tepkilerde bulunmasak. Ama bu tarihimizde oluyor."