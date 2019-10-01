Ekrem İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Çok üzüntülüyüz

Ahmet Kaya'nın çok değer verdiği, sevdiği bir sanatçı olduğunu belirten İmamoğlu, “Dinlerken insanı hasretiyle, sevdasıyla buluşturan değerli bir sesimizdi. Topraklarımızın kıymetli bir ses tonuydu. Hazin bir ölüm. Çünkü, ülke hasretiyle göç etmiş bir sanatçımız. Çok üzüntülüyüz. Keşke, değerlerimize, sonradan pişman olacağımız birtakım davranışlarda ya da tepkilerde bulunmasak. Ama bu tarihimizde oluyor."