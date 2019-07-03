Ekrem İmamoğlu'na Athena grubundan sürpriz ziyaret
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Ekrem İmamoğlu'na seçim zamanında yaptığı destek açıklamalarıyla çok konuşulan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, seçim döneminde yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelmişti. Gökhan Özoğuz, "Her şey güzel olacak" şarkısının yüzlerce kişiyle birlikte söylendiği konser anını paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti.
Paylaşımından dolayı eleştirilen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gelen tepkilere yanıt vermişti. Eleştirilere yanıt olarak "Her şey güzel olacak" isimli şarkılarını 2000 yılında yazdıklarını söylemişti. Özoğuz, şu ifadeleri kullanmıştı: Bir çocuk bu söz ile Ekrem Bey'e destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir.
Gökhan Özoğuz'un, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" yorumunda bulunması da oldukça gündem olmuştu.
Özoğuz daha sonra 31 Mart'ta seçimleri kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı böyle tebrik etmişti.