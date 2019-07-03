Ekrem İmamoğlu'na Athena grubundan sürpriz ziyaret

Paylaşımından dolayı eleştirilen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gelen tepkilere yanıt vermişti. Eleştirilere yanıt olarak "Her şey güzel olacak" isimli şarkılarını 2000 yılında yazdıklarını söylemişti. Özoğuz, şu ifadeleri kullanmıştı: Bir çocuk bu söz ile Ekrem Bey'e destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir.