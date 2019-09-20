Ekrem İmamoğlu yurt binasını inceledi! Mezar taşı için talimat verdi

Yetkililerden 2016 yılında ihalesi yapılan, 2017’de de inşaatına başlanan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, daha sonra binayı gezdi. Projenin çevre düzenlemesini de incelemek isteyen İmamoğlu, bina çıkışında çok sayıda mahalleli tarafından karşılandı.