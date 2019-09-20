Ekrem İmamoğlu yurt binasını inceledi! Mezar taşı için talimat verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Örnektepe’deki gençlik merkezi inşaatında inceledi. İncelemenin ardından mezar taşları için talimat verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaba inşaatı biten Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel Sekreter Yardımcıları Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı eşlik etti.
Yetkililerden 2016 yılında ihalesi yapılan, 2017’de de inşaatına başlanan projeyle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, daha sonra binayı gezdi. Projenin çevre düzenlemesini de incelemek isteyen İmamoğlu, bina çıkışında çok sayıda mahalleli tarafından karşılandı.
Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi
Didar Ateşçi adlı yaşlı bir vatandaş, İmamoğlu’na sarılarak, “Sana hep ağladım. Hep dua ettim, kurban olurum sana” dedi. İmamoğlu, Ateşçi’ye, “Ben de bir evladınızım” yanıtını verdi. İmamoğlu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.
Mezar taşları için talimat verdi
İmamoğlu, yetkililerden, binanın, eski Musevi Mezarlığı arazisi üzerine inşa edildiğini ve çevrede mezar taşları bulunduğu bilgisini aldı. Mezar taşlarını yerinde tespit eden İmamoğlu, Genel Sekreter Erkut’a, “Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat’a haber verin, bu mezar taşlarını hemen buradan alsınlar. Bunlar tarih bir nevi” dedi.