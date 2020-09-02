Ekrem İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalı için hazırlanan, Zor Sor programında, YouTuber Orkun Işıtmak, Meryem Can ve Emre Durmuş ile bir araya geldi.
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İmamoğlu, özellikle internet ve sosyal medyanın gündem olduğu programda, genç YouTuber'ların zor soruları yanıtladı.
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Zor Sor programı, Çarşamba akşamı saat 20.00’de Ekrem İmamoğlu YouTube kanalında yayınlanacak.
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İmamoğlu, kendi YouTube hesabından yayınlanan Zor Sor programı için, daha önce de radyo programcısı Nihat Sırdar ve Gezegen Mehmet lakaplı Mehmet Akbay bir araya gelerek sorularını yanıtlamıştı.
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