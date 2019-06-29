Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti

Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü yazar Ahmet Ümit'in yazdığı ve belgeseli çekilen Merhaba Güzel Vatanım'ın setini ziyaret ederek yönetmen koltuğuna oturdu.

Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti - Sayfa 1

23 Haziran'da yenilen seçimlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yazar Ahmet Ümit'in belgesele uyarlanan Merhaba Güzel Vatanım'ın setine gitti. İmamoğlu, sette yönetmen koltuğuna da oturdu.

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Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti - Sayfa 2

Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı Merhaba Güzel Vatanım'ın yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor. 

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Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti - Sayfa 3

 Belgeselin çekimleri Bursa, Gaziantep ve Moskova'da yapılırken, İstanbul çekimleri devam ediyor.

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Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti - Sayfa 4

Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler'in; Ahmet Ümit'i ise genç oyuncu Serkan Altıntaş'ın canlandıracağı projenin Kasım 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.

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