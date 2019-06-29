Ekrem İmamoğlu yönetmen koltuğuna da oturdu! Ahmet Ümit'e set ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü yazar Ahmet Ümit'in yazdığı ve belgeseli çekilen Merhaba Güzel Vatanım'ın setini ziyaret ederek yönetmen koltuğuna oturdu.
23 Haziran'da yenilen seçimlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, yazar Ahmet Ümit'in belgesele uyarlanan Merhaba Güzel Vatanım'ın setine gitti. İmamoğlu, sette yönetmen koltuğuna da oturdu.
16
Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı Merhaba Güzel Vatanım'ın yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstleniyor.
26
Belgeselin çekimleri Bursa, Gaziantep ve Moskova'da yapılırken, İstanbul çekimleri devam ediyor.
36
Nazım Hikmet'i Yetkin Dikinciler'in; Ahmet Ümit'i ise genç oyuncu Serkan Altıntaş'ın canlandıracağı projenin Kasım 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.
46