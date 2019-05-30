Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’dan oy istedi
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.
Ekrem İmamoğlu, iftar için Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde oturan Kastamonu Taşköprülü Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evini seçti. Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu'nu oturdukları binanın kapısında babası ile birlikte karşıladı. Evin ikiz kızları 16 yaşındaki Senanur ve Yağmur da evlerinde, heyecan içerisinde İmamoğlu'nu bekledi.
İmamoğlu, daireye girdiğinde ikizler, ''Hoş geldin Ekrem Abi'' kendisine sarıldı. Aile tarafından misafir odasına alınan İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan ailesini kendisine tanıtmasını istedi. İmamoğlu, etrafında toplanan aile fertleri ile tek tek tanıştı.
İmamoğlu, iki yanında oturan ailenin ikiz kızları, Yağmur ve Senanur'un tekvandoda siyah kuşak sahibi olduklarını öğrenince, ''Sağlamdayız yani'' diyerek espri yaptı. Bunun üzerine ikizler, ''Ekrem Abi, sen olmasan da biz her yerde seni koruruz'' şeklinde karşılık verdi. İkizler, İmamoğlu'na, evlerine geleceğini öğrendikleri günden beri, heyecandan uyku uyuyamadıklarını söyledi. Evin babasına kızları olduğu için şanslı olduğunu söyleyen İmamoğlu, kendi kızı Beren'le yaşadıklarından bahsetti. İmamoğlu, ''Ama erkeklerden ortanca olan, sabah beni evde görünce, 'Beyefendi siz bu evde mi kalıyorsunuz' diyerek dalga geçiyor'' dedi.
İmamoğlu, kendi mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazanmayı hedeflediğini belirten Tayyip Erdoğan'a, ''Sınava 1 hafta kala beraber çalışacağız'' sözünü verdi.