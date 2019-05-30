Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan’dan oy istedi

İmamoğlu, iki yanında oturan ailenin ikiz kızları, Yağmur ve Senanur'un tekvandoda siyah kuşak sahibi olduklarını öğrenince, ''Sağlamdayız yani'' diyerek espri yaptı. Bunun üzerine ikizler, ''Ekrem Abi, sen olmasan da biz her yerde seni koruruz'' şeklinde karşılık verdi. İkizler, İmamoğlu'na, evlerine geleceğini öğrendikleri günden beri, heyecandan uyku uyuyamadıklarını söyledi. Evin babasına kızları olduğu için şanslı olduğunu söyleyen İmamoğlu, kendi kızı Beren'le yaşadıklarından bahsetti. İmamoğlu, ''Ama erkeklerden ortanca olan, sabah beni evde görünce, 'Beyefendi siz bu evde mi kalıyorsunuz' diyerek dalga geçiyor'' dedi.