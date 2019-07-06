Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde buluştu
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Şarkıcı Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya gelirken ikilinin sarılıp kucaklaşması dikkat çekti.
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