Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde buluştu

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Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu - Sayfa 2

Şarkıcı Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti. 

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Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu - Sayfa 3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya gelirken ikilinin sarılıp kucaklaşması dikkat çekti.

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Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile buluştu - Sayfa 4
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