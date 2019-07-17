Ekrem İmamoğlu o isimleri makamında ağırlayarak, ödüllendirdi

"Her yanım yağ, pas oldu ama olsun"

Murat Kuyucu konuşmasının devamında olayı "Arabanın sürücüsü aracının içinde şaşkınlıkla bizi izliyordu. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmedik. Ömer arkadaşımızın da bu kadar yürekli olduğunu ben bilmiyordum. Arabanın altından, ‘Ben, bunu çocuklarıma götüreceğim’ dedi” sözleriyle anlattı. Aracın motoruna saklanan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Kartal İşletme Şefliği şoförlerinden Ömer Tüfekçi de “Dört çocuğum var. Kediyi kurtarmak isterken benim küçük çocuk geldi gözümün önüne. Kedi de bebek. Girdim arabanın altına. Motorun içine kadar soktum elimi. Her yanım yağ, pas oldu ama olsun” şeklinde anlattı.