Ekrem İmamoğlu o isimleri makamında ağırlayarak, ödüllendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de denize düşen vatandaşı kurtaran zabıta memuru ve Pendik'te bir aracın motoruna saklanan yavru kediyi çıkaran üç İETT çalışanını makamında ağırlayarak, ödüllendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda kurtarma operasyonuyla gündeme gelen İETT Kartal İşletme Şefliği’nde görevli İşletme Amiri Veli Bursa, şoförler Ömer Tüfekçi ve Murat Kuyucu ile zabıta memuru Mustafa Gül’ü Saraçhane’deki makam odasında misafir etti. İmamoğlu, “Sorumluluk sahibi olan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Vatandaşı hisseden çalışanlarımızdan Allah razı olsun” diyerek, görevlilerden olayı anlatmalarını istedi.
"Yağmur, çamur demeden arabanın altına girdi"
İBB Kartal İşletme Şefliği’nde şoför olarak çalışan Murat Kuyucu, “15 Temmuz günüydü. Hava yağmurluydu. Pendik Güney Yanyol Keresteciler Durağı yakınında bir araç gördük. Duruyordu. Önünde yavru bir kedi gördük. Arkadaşıma, ‘Ömer, şunu alır mısın’ dedim. O da atladı hemen bir hamleyle ezilmesin diye. O esnada üşümüş kedi aracın altına girdi. Oradan da motorun sıcaklığıyla, motorun içine girdi. Veli Bey de sağ olsun yolu kesti kediyi almak için. Ömer de yağmur, çamur demeden arabanın altına girdi. Biz de Ömer kardeşimiz ıslanmasın diye şemsiye tutuyorduk." dedi.
"Her yanım yağ, pas oldu ama olsun"
Murat Kuyucu konuşmasının devamında olayı "Arabanın sürücüsü aracının içinde şaşkınlıkla bizi izliyordu. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmedik. Ömer arkadaşımızın da bu kadar yürekli olduğunu ben bilmiyordum. Arabanın altından, ‘Ben, bunu çocuklarıma götüreceğim’ dedi” sözleriyle anlattı. Aracın motoruna saklanan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaran Kartal İşletme Şefliği şoförlerinden Ömer Tüfekçi de “Dört çocuğum var. Kediyi kurtarmak isterken benim küçük çocuk geldi gözümün önüne. Kedi de bebek. Girdim arabanın altına. Motorun içine kadar soktum elimi. Her yanım yağ, pas oldu ama olsun” şeklinde anlattı.
"Direkt koşup atladım denize"
İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nda görevli zabıta memuru Mustafa Gül “Kadıköy’de görevliyim. Resmi araçla bölgemize gidiyorduk. Seyir halindeyken bağırtılar duyduk. Denizde bir vatandaşı çırpınırken gördüm. Arkadaşa yavaşlamasını söyleyip direkt koşup atladım denize. Çırpınan vatandaşı tek başıma kıyıya çıkartamadım. Sivil bir vatandaş da denize atlayıp bana yardımcı oldu, sağ olsun. Onunla beraber kıyıya çıkardık. Çıkardığımızda baygındı hanımefendi. Yan yatırdım, ilk müdahalesini yaptım. O sırada bir vatandaş, ‘Ben doktorum’ diyerek geldi. O da müdahale etti. Kurtardığım vatandaşla konuştuk. Yürürken başı dönmüş, direkt denize düşmüş. Daha sonra ambulans geldi.” şeklinde konuştu.