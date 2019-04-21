Ekrem İmamoğlu: Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha da çok seveceksiniz

Seçime girerken, 100 İstanbullu'dan sadece 15'inin kendisini tanıdığını vurgulayan İmamoğlu, "Çok az kimsenin şans tanıdığı bir adaydım. Ama görüyorsunuz işte bugün buradayım. Beni, bugün buraya getiren şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben, doğru yolu bildiğim için bugüne gelebildim. Bana doğru yolu, 'Seçimi senin temiz kalbin kazanacak evladım' diyen teyzelerimiz öğretti. Bana doğru yolu, 'İyi yüreğin hiç bozulmasın, insana sevgin hiç eksilmesin' diyen amcalarımız öğretti. Bana doğru yolu, 'Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi' diyen o genç kardeşim öğretti. Ben, bu yolda yürümekten asla vazgeçmeyeceğim. Sizler de asla vazgeçmeyin. Temiz kalplilerin, iyi yüreklilerin, hak yemeyen ama hakkını da yedirmeyenlerin zaferine inanmaktan asla vazgeçmeyin" şeklinde konuştu.