Ekrem İmamoğlu: Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha da çok seveceksiniz
İSTANBUL Maltepe Miting Alanında yaklaşık 2 milyon vatandaş ile 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'nda bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha da çok seveceksiniz" şeklinde konuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle Maltepe Miting Alanı'na gelen yaklaşık 2 milyon vatandaş, 'İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması'nda bir araya geldi. İmamoğlu, konuşma yapacağı platforma, tüm aile fertleriyle birlikte çıktı. Konuşma yaptığı sırada sahneye çıkmayı başaran çocukların arasında kalan İmamoğlu, evleneceklerini ellerindeki dövizle ilan eden 'Tuğçe&Emrah' çiftinin nikahlarını kıyma sözü verdi.
Saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi olduğu bilgisini vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, "Bu saldırıyı yapanlar, benim vatandaşlarım değil, onlar talimat almış kişiler'' dedi. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarını vurgulayan İmamoğlu, ''Seçim kampanyama başlarken, 'Beni tanıdıkça çok seveceksiniz' demiştim. Şimdi çok daha fazlasını söylüyorum. Şimdi diyorum ki: 'Nasıl çalıştığımı gördükçe beni daha da çok seveceksiniz.' Allah utandırmasın. Allah, sözlerimin ağırlığı altında boynumu eğdirmesin" diye konuştu.
Seçime girerken, 100 İstanbullu'dan sadece 15'inin kendisini tanıdığını vurgulayan İmamoğlu, "Çok az kimsenin şans tanıdığı bir adaydım. Ama görüyorsunuz işte bugün buradayım. Beni, bugün buraya getiren şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben, doğru yolu bildiğim için bugüne gelebildim. Bana doğru yolu, 'Seçimi senin temiz kalbin kazanacak evladım' diyen teyzelerimiz öğretti. Bana doğru yolu, 'İyi yüreğin hiç bozulmasın, insana sevgin hiç eksilmesin' diyen amcalarımız öğretti. Bana doğru yolu, 'Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi' diyen o genç kardeşim öğretti. Ben, bu yolda yürümekten asla vazgeçmeyeceğim. Sizler de asla vazgeçmeyin. Temiz kalplilerin, iyi yüreklilerin, hak yemeyen ama hakkını da yedirmeyenlerin zaferine inanmaktan asla vazgeçmeyin" şeklinde konuştu.
İmamoğlu'nun konuşmasının satır başları şunlar oldu:
Sevgili İstanbullular, dünyanın en güzel şehrinin sakinleri, bu şehrin güzelliklerini yaşamaya, nimetlerinden yararlanmaya en fazla hakkı olanlar, İstanbul'un gerçek sahipleri, benim güzel hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul yeni bir başlangıca adım atarken, gelecek güzel günleri hep birlikte yaşayalım istedim. Bir şenliğe, bir bayrama gider gibi, el ele, kol kola olalım, umudumuzu, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım istedim. Bir millet, sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa, millettir. Bugün, burada bir sevinci paylaşıyoruz ama bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize, Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım, milletimizi terör örgütlerinden korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun. Evet, bir millet, sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa, millettir.