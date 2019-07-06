Ekrem İmamoğlu duyurdu! Pazartesi söyleyeceğim...

İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum'' yanıtını verdi.