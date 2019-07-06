Ekrem İmamoğlu duyurdu! Pazartesi söyleyeceğim...
Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının meclis işleyişinde bir değişik olacak mı sorusuna 'Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim' yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB CHP Grubu meclis üyeleri ile Kumburgaz'daki bir otelde çalıştay düzenledi. İmamoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen çalıştay sonrasında kameraların karşısına geçti.
İmamoğlu, ''Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı'' sorusuna, ''Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim.
İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur, üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum'' yanıtını verdi.
İmamoğlu, ''Toplantının gündemi neydi'' sorusuna, ''İBB, CHP meclis grubu ile bugün il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı yaptık. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta.