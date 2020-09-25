Ekrem İmamoğlu 'dokunulmayan bir yer olmalı' deyip projesini açıkladı

Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı: Konuşmasının devamında İmamoğlu "Sizin de fikrinizi alalım. Sizlerin uygun gördüğü metin ve tasarım çalışılması üzerine ya da sizin davet edeceğiniz başka kişiler de olabilir, Ferhan Bey gibi. Biz, bir çalışma yapalım buna. Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı diye konuştuk. Böyle bir niyetim var. Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı orada.” diye konuştu.