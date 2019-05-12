Ekrem İmamoğlu, Cem Yılmaz'ı izledi

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı'yı ziyaret etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. İmamoğlu, daha sonra doktor Fazıl Küçük ile KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.