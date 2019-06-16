Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınına yoğun ilgi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan ekranlardan takip etti.