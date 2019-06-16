Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınına yoğun ilgi
Anadolu Ajansı
AK Parti Adayı Binali Yıldırım ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın başladı. Her iki aday da programa babalar gününü kutlayarak başladı.
AK Parti Adayı Binali Yıldırım ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayını Türkiye genelinde yoğun bir ilgiyle izleniyorken kahvehaneler, restorantlardan ve dev ekranlardan izleniyor.
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan ekranlardan takip etti.
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İşte canlı yayınından renkli kareler
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