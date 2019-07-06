Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de düzenlenen hasat şenliğine katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'nin Güzelce Köyü'nde düzenlenen hasat şenliğine katıldı. Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu'na köylüler yoğun ilgi gösterdi.
Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu, ''İstanbul, tarımıyla da bereketli. Umarım İstanbul'un her köyü, farklı ürünleriyle öne çıkar. Çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul olur'' dedi. İmamoğlu'na, şenlikte, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.
Biçerdövere binen İmamoğlu, ilk ürün buğday hasatını araç üzerinden izledi. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, şöyle konuştu:
''Tarım, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de öncelikli konumuz. Tarımın gelişmesi ve tarım alanlarının korunması, korunan alanların da düzenli bir tarım üretimine kavuşması, bizim gerçekten çok kıymetli bir işimiz olacak.