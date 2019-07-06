Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti

Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de düzenlenen hasat şenliğine katıldı.

Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'nin Güzelce Köyü'nde düzenlenen hasat şenliğine katıldı. Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu'na köylüler yoğun ilgi gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti - Sayfa 2

Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu, ''İstanbul, tarımıyla da bereketli. Umarım İstanbul'un her köyü, farklı ürünleriyle öne çıkar. Çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul olur'' dedi. İmamoğlu'na, şenlikte, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.

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Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti - Sayfa 3

Biçerdövere binen İmamoğlu, ilk ürün buğday hasatını araç üzerinden izledi. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu,  şöyle konuştu:

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Ekrem İmamoğlu, biçerdövere binip buğday biçti - Sayfa 4

''Tarım, İstanbul'da ve tüm Türkiye'de öncelikli konumuz. Tarımın gelişmesi ve tarım alanlarının korunması, korunan alanların da düzenli bir tarım üretimine kavuşması, bizim gerçekten çok kıymetli bir işimiz olacak. 

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