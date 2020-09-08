Ekranların sevilen dizisi Sihirli Annem geri döndü
Bir dönem Kanal D ekranlarına damga vuran fantastik dizi Sihirli Annem hayranlarını sevindiren haber geldi.
2003 yılında ekrana geldiğinde kısa sürede büyük bir hayran kitlesine yakalamıştı. Çocukların bir zamanlar gözde dizisi olan Sihirli Annem yeniden ekranlara döndü.
19
Kanal D’nin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster’ın rol almıştı.
29
Sevilen dizi hafta içi her gün saat 11.00'de ekranlara geliyor.
39
Yıllar sonra bir arada: Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan genç oyuncu Gizem Güven, geçtiğimiz akşamfutbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturmuştu.
49