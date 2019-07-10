Ekranların özlenen yüzü Engin Akyürek geri dönüyor! İşte yeni dizisi ve kanalı

Son olarak, Kara Para Aşk ve ardından Ölene Kadar dizileriyle ekranlarda olan Engin Akyürek'i uzun zamandır ekranlarda göremiyorduk ki müjdeli haber geldi. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde önümüzdeki sezonda yeni bir projede yer almak istediğini belirten Akyürek, ekranlara geri dönüyor.