Ekranların özlenen yüzü Engin Akyürek geri dönüyor! İşte yeni dizisi ve kanalı
Uzun zamandır ekranlara göremediğimiz Engin Akyürek'in hayranlarını sevindirecek haber geldi. Akyürek, yeni dizisiyle ekranlara dönüyor.
Son olarak, Kara Para Aşk ve ardından Ölene Kadar dizileriyle ekranlarda olan Engin Akyürek'i uzun zamandır ekranlarda göremiyorduk ki müjdeli haber geldi. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde önümüzdeki sezonda yeni bir projede yer almak istediğini belirten Akyürek, ekranlara geri dönüyor.
Sadri Alışık Ödül Töreni'nde henüz netleşen bir proje olmadığını, gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen Engin Akyürek sonunda kararını verdi. Başarılı oyuncu, Star Tv için henüz hazırlıkları devam eden ''Sefirin Kızı'' dizisiyle ekranlara dönecek.
Engin Akyürek, O3 Medya ve NGMedia ortak yapımı olan dizide 'Sancar' karakterine hayat verecek.
Peki ekranların özlenen yüzü Engin Akyürek, kimdir?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı.