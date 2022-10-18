Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş
Ekranların sevilen yüzü, sade ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Birce Akalay'ın eski hali görenleri şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyordu.
Ünlü oyuncunun eski fotoğraflara bakınca dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.
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Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu.
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Ünlü oyuncu seneler içinde değişime uğradı.
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Akalay'ın bu güzelliğinin doğal olduğu düşünülüyordu ama gerçek hiç de öyle değil.
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