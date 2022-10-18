BIST 3.842
DOLAR 18,58
EURO 18,32
ALTIN 986,57

Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Ekranların sevilen yüzü, sade ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Birce Akalay'ın eski hali görenleri şaşırttı. Dolgun dudakları ve kalın kaşlarıyla sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyordu.

Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Ünlü oyuncunun eski fotoğraflara bakınca dudaklarının dolgunlaştığı, kaşlarının da kalınlaştığı görülüyor. Ünlü oyuncunun yüzünde dolgular olduğu da diğer iddialar arasında.

110
Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Birce Akalay'ın estetiksiz hali olay oldu.

210
Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Ünlü oyuncu seneler içinde değişime uğradı.

310
Ekranların gözdesi ünlü oyuncunun bu halini kimse bilmiyor! O da estetik güzeliymiş

Akalay'ın bu güzelliğinin doğal olduğu düşünülüyordu ama gerçek hiç de öyle değil. 

410