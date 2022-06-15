Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. yeniden başlıyor! Erdal Beşikçioğlu duyurdu

Ünlü oyuncu soruyu, ''Bizi ikna etmek hiç öyle sanıldığı gibi zor bir şey değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz hikaye sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için bu yeterlidir. O yüzden ikna etmek zor olmaz, iyi bir eser varsa ortada, sizi etkilemek o kadar zor bir iş değildir.'' diye yanıtladı.