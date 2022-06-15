Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. yeniden başlıyor! Erdal Beşikçioğlu duyurdu
Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 2010-2013 ve 2019 olmak üzere 4 sezon boyuncaa başrolüne hayat verdiği dizi Behzat Ç. için yeni bir açıklama yaptı. Ünlü isim, "Bir Ankara Polisiyesi" olarak adını duyuran dizinin 3. kez yeniden çekimlerine başlayacaklarını açıkladı. Yeni sezon müjdesini veren ünlü oyuncu, "Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.
Behzat Ç. "Bir Ankara Polisiyesi" sevenlerine müjdeli haber geldi. Gerek replikleri gerek hayatın içinden sahneleriyle izleyicinin beğenisini kazanan dizinin yeniden çekimlerine başlanacağını söyleyen Erdal Beşikçioğlu'nun yeni sezon müjdesini vermesiyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Erdal Beşikoğlu Behzat Ç., Hayalet ve Akbaba gibi karakterlerin ön plana çıktığı yapım hakkında açıklamalarda bulundu.
Bir mekan çıkışı kendisine "Behzat Ç." adlı dizinin çekimlerinin yakında başlayacağı hatırlatıldı ve kendisine ''Sizi ikna etmek zor mudur?'' sorusu da soruldu.
Ünlü oyuncu soruyu, ''Bizi ikna etmek hiç öyle sanıldığı gibi zor bir şey değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz hikaye sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için bu yeterlidir. O yüzden ikna etmek zor olmaz, iyi bir eser varsa ortada, sizi etkilemek o kadar zor bir iş değildir.'' diye yanıtladı.