Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu...
Kim Milyoner Olmak İster yarışması sonrası ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi ile anlaştı. İşte yeniprojesinden detaylar...
Sevilen oyuncu Kenan Emirzalıoğlu hem kariyeri hem özel yaşamı ile magazin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi için el sıkıştı
ONLARCA PROJEDE YER ALDI
Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı ve Uzun Hikaye gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu, iki kızına zaman ayırmak için ekranlardan uzak kaldı. 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi için ise hazırlıklara başladı.
KENAN İMİRZALIOĞLU ABİ DİZİSİNDE
Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekrana geri dönüyor. Başarılı aktör bu sabah aylardır titiz bir görüşme yaptığı Abi dizisi için el sıkıştı.
Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven oldu.