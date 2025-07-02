Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu...

Sevilen oyuncu Kenan Emirzalıoğlu hem kariyeri hem özel yaşamı ile magazin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi için el sıkıştı