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Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu...

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Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu...

Kim Milyoner Olmak İster yarışması sonrası ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol almıştı. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi ile anlaştı. İşte yeniprojesinden detaylar...

Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu... - Resim: 1

Sevilen oyuncu Kenan Emirzalıoğlu hem kariyeri hem özel yaşamı ile magazin gündeminde yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu Abi dizisi için el sıkıştı

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Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu... - Resim: 2

ONLARCA PROJEDE YER ALDI

Deli Yürek, Acı Hayat, Ezel, Karadayı ve Uzun Hikaye gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu, iki kızına zaman ayırmak için ekranlardan uzak kaldı. 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi için ise hazırlıklara başladı.

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Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu... - Resim: 3

KENAN İMİRZALIOĞLU ABİ DİZİSİNDE

Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekrana geri dönüyor. Başarılı aktör bu sabah aylardır titiz bir görüşme yaptığı Abi dizisi için el sıkıştı. 

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Ekranlardan uzak kalmıştı! Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu... - Resim: 4

Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin senaristleri Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven oldu.

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