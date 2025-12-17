Ekranlara veda etmişti! Şener Şen rekor teklife karşı koyamadı alacağı ücret...
Sahnelere veda ettiğini açıklayan Türk sinemasının usta ismi Şener Şen’in, Türkiye’nin önde gelen bir gıda markasıyla dikkat çeken bir reklam anlaşması yaptığı iddia edildi. Magazin kulisleri tarafından merak edilen anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı. Şener Şen'in alacağı ücreti duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte detaylar...
Türk sinemasının duayen isimlerinden Şener Şen’in sahne ve sinema kariyerine veda ettiğini duyurmasının ardından, reklam dünyasında hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre Türkiye’nin önde gelen markaları, usta oyuncuyu reklam yüzü yapmak için adeta yarışa girdi. Kulislerde konuşulan rakamlar karşısında herkesin dudağı uçukladı.
SAHNELERE VEDA ETTĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
“Züğürt Ağa”, “Tosun Paşa”, “Kibar Feyzo” ve “Eşkıya” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şener Şen, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada sinema ve tiyatroya veda ettiğini duyurmuştu.
14 yıl aradan sonra “Zengin Mutfağı” adlı oyunla tiyatro sahnesine dönen Şen, 10 Haziran’da son kez seyirci karşısına çıkarak kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
30 MİLYON LİRALIK REKLAM ANLAŞMASI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Şener Şen Türkiye’nin en büyük gıda markalarından biriyle reklam anlaşması yaptı. Haberde, usta oyuncunun bu anlaşma kapsamında 30 milyon TL karşılığında kamera karşısına geçeceği öne sürüldü.