Ekranlara veda etmişti! Şener Şen rekor teklife karşı koyamadı alacağı ücret...

Türk sinemasının duayen isimlerinden Şener Şen’in sahne ve sinema kariyerine veda ettiğini duyurmasının ardından, reklam dünyasında hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre Türkiye’nin önde gelen markaları, usta oyuncuyu reklam yüzü yapmak için adeta yarışa girdi. Kulislerde konuşulan rakamlar karşısında herkesin dudağı uçukladı.