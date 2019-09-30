Ekranlara Ramo dizisiyle geri dönüyor! Murat Yıldırım'ın yeni imajı hayranlarını şaşırttı
BKM imzalı Ramo dizisi yakında izleyicilerle buluşacak. Show TV’de yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç ve Görkem Sevindik bulunuyor.
Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra ‘Ramo’ olarak dönüyor. Yıldırım 2 sezon boyunca sürdürdüğü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuktan dizi nedeniyle vazgeçmek durumunda kalmıştı. Yıldırım’ın boşalttığı koltuğu Kenan İmirzalıoğlu devraldı.
BKM’nin Show TV’de yayınlanacak yeni dizisi ‘Ramo’nun çekimleri çok yakında başlıyor.
BKM’nin bu sezon Show TV için hazırladığı ‘Ramo’ dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Türk dizi tarihinin pek çok fenomen yapımında rol alan Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor.
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, Yıldırım’ın ise ‘Ramo’ karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.