Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı
Etiler'de objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin müjdesini verdi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi.
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Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti.
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Erbil, kariyerinde bir ilk yaparak YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.
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Mehmet Ali Erbil, konuyla alakalı, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim." dedi.
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