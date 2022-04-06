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Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Etiler'de objektiflere yansıyan Mehmet Ali Erbil, yeni projesinin müjdesini verdi.

Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir restoranda iftar için bir araya geldi.

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Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Erbil, yeni bir proje hazırlığında olduğunu belirtti.

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Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Erbil, kariyerinde bir ilk yaparak YouTube kanalı açmayı düşündüğünü ifade etti.

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Ekranlara geri dönüyor! Mehmet Ali Erbil bir ilki yapacak: Seda Sayan'a yine sataştı

Mehmet Ali Erbil, konuyla alakalı, "Z kuşağına ulaşmak için bu projeyi gerçekleştireceğim." dedi.

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