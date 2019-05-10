Ekranlara dönmeye hazırlanan Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı efsane dizi Behzat Ç, dijital platform olan BluTV ile geri dönmeye hazırlanıyor. 6 Yıl aradan sonra BluTV'nin özel yapımı olarak ekranlara dönen dizinin sevenleri için kadroda kimlerin olacağı merak konusuydu.