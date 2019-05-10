Ekranlara dönmeye hazırlanan Behzat Ç.'nin kadrosu belli oluyor
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Behzat Ç dizisinin dijital platformda ekranlara geri döneceği daha önce duyurulmuştu. Efsane dizinin kadrosu belli olmaya başladı.
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı efsane dizi Behzat Ç, dijital platform olan BluTV ile geri dönmeye hazırlanıyor. 6 Yıl aradan sonra BluTV'nin özel yapımı olarak ekranlara dönen dizinin sevenleri için kadroda kimlerin olacağı merak konusuydu.
İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç’nin yayınlanan ilk tanıtımı seyirciyi oldukça heyecanlandırdı.
Merakla beklenen kadro yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda yer alacağı açıklanan ilk isimler arasında Savcı Esra karakterine hayat veren Canan Ergüder Ece oldu
Dizide yer alacak bir başka isimse, Behzat Ç'nin abisi Şevket karakterini canlandıran Ege Aydan oldu.