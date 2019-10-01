Ekranlara dönmeye hazırlanan Azra Akın muhabirlere sert çıktı! O soru sinirlendirdi
Yakın zamanda yeniden ekranlarda olacak olan Azra Akın'ı muhabirlerin o sorusu kızdırdı.
2002 Yılında Dünya güzeli seçilen Azra Akın, 2017 yılında hayatını Keşan'lı Atakan Koru ile birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, oğluyla bir süre köy hayatı yaşamıştı ekranlardan uzak kalmıştı. Akın'ın hayranlarını sevindiren müjdeli haber ise kendisinden geldi.
Yakın zamanda yeniden televizyon ekranlarında olacağını söyleyen dünya güzeli, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de iş görüşmeleri yaptı. Magazin muhabirlerinin objektifine takılan Akın, “Oğlum Demir artık bir yaşına geldi. Çalışmaya başlayacağım” açıklamasında bulunarak hayranlarını sevindiren müjdeli haberini verdi.
Azra Akın'ın yeniden çalışmaya başlayacağı açıklaması üzerine muhabirler, ''Hem iş hem annelik zor olmayacak mı?'' diye sorunca ise Akın, çok sinirlendi.
Bu soruya sinirlenen Azra Akın, "Bu soru erkeklere soruluyor mu? Çocuğun anne kadar babasına da ihtiyacı var. Bu soru sadece kadınlara sorulduğu için cevap vermeyeceğim" diyerek sert çıktı.