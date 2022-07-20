Ekranlara damga vurmuştu! Destan dizisinden hayranlarına kötü haber geldi

Başrollerinde Ebru Destan ve Edip Tepeli'nin rol aldığı, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Destan'ın yeni sezonda devam edeceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün çıkan kulis bilgisi ise ortalığı karıştırdı. Söylentilere göre beğeniyle izlenen Bozdağ Filmin imza attığı dizi şok bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bölümle izleyicisine veda edecek. İşte haberin detayları...