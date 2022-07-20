Ekranlara damga vurmuştu! Destan dizisinden hayranlarına kötü haber geldi
İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceğinin haberi gelmişti. Önceki gün ortaya çıkan kulis bilgisi ise herkesi şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek...
Başrollerinde Ebru Destan ve Edip Tepeli'nin rol aldığı, ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Destan'ın yeni sezonda devam edeceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz gün çıkan kulis bilgisi ise ortalığı karıştırdı. Söylentilere göre beğeniyle izlenen Bozdağ Filmin imza attığı dizi şok bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bölümle izleyicisine veda edecek. İşte haberin detayları...
Başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Destan'la ilgili şok eden bir kulis bilgisi geldi.
Ebru Şahin’in başrolünü oynadığı atv’nin “Destan” dizisinin yeni sezonda devam etmesine karar verilmişti.
Üstelik eylül ayında Oktay Kaynarca’nın dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın mı, yoksa Destan’ın mı salı günü yayınlanacağı merak konusu olmuştu.