Ekranlara böyle veda etti! Sürprizlerle dolu Bizim Hikaye final bölümü

Bizim Hikaye'de kalp krizi geçiren Fikri hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Fikri hayatta ailesine yaptığı kötülüklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Ancak hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Fikri hayata döndü. Fikri yaşadığı olayın ardından artık bambaşka biri oldu. Ailesine düşkün, çocuklarını seven bir baba olan Fikri, ağabeyi Zihni ile de barıştı. Fikri'nin değişimi herkesi mutlu ederken, ortadan kaybolan Hikmet de yeniden aileye döndü.