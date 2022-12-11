Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı
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Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bu kez Fox TV'nin bir dizisi için final kararı verildi. Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolleri paylaştığı Darmaduman 9. bölümde izleyiciye veda ediyor.
Final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre FOX’un “Darmaduman” dizisi için final kararı alındı.
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Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı Darmaduman ekrana veda edecek.
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Necip Memili ve Nur Fettahoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı iddialı dizinin 9. bölümde ekran macerasının bitmesi planlanıyor.
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Dizinin yönetmen koltuğunda genç kuşağın başarılı ismi Deniz Yorulmazer oturuyordu.
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