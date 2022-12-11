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Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

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Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

Ekranlarda yaprak dökümü sürüyor. Bu kez Fox TV'nin bir dizisi için final kararı verildi. Mert Yazıcıoğlu ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolleri paylaştığı Darmaduman 9. bölümde izleyiciye veda ediyor.

Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

Final haberlerine bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre  FOX’un  “Darmaduman” dizisi için final kararı alındı.

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Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı Darmaduman ekrana veda edecek.

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Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

Necip Memili ve Nur Fettahoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı iddialı dizinin 9. bölümde ekran macerasının bitmesi planlanıyor.

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Ekranda yaprak dökümü! Fox'un iddialı dizisi için final kararı

Dizinin yönetmen koltuğunda genç kuşağın başarılı ismi Deniz Yorulmazer oturuyordu.

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