Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları... İkinci sıradaki isim şoke etti

Ekranın büyüsü bazen gözlerimizi yanıltabiliyor. Dev gibi görkemli duran bir jön aslında minyon çıkabiliyor ya da 'ufak tefek' dediğimiz bir isim yan yana gelince boyuyla hayran bırakabiliyor. Hayalinizdeki o ünlü profillerini bir kenara bırakın; işte gerçek ölçülerle boy algınızı tamamen değiştirecek o liste... Ünlülerin boylarını derledik...

Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları...

Hayalinizdeki ünlü profillerini bir kenara bırakın. Bazen en heybetli duran isimler aslında listenin en minyon üyeleri çıkabiliyor. Bu galeride boy algınızı kökünden değiştirecek, 'kamera gerçekten yanıltıyormuş' dedirtecek o yıldızlar var. Tahminleri bir kenara bırakın, işte o şoke eden ölçüler... İşte ünlü isimlerin boyları...

Bülent Ersoy - 1,71

Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları...

Tarkan - 1,69

Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları...

Aras Bulut İynemli - 1,80

Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları...

Nil Karaibrahimgil - 1,55

