Ekranda göründüğü gibi değiller! Ünlü isimlerin boyları... İkinci sıradaki isim şoke etti

Hayalinizdeki ünlü profillerini bir kenara bırakın. Bazen en heybetli duran isimler aslında listenin en minyon üyeleri çıkabiliyor. Bu galeride boy algınızı kökünden değiştirecek, 'kamera gerçekten yanıltıyormuş' dedirtecek o yıldızlar var. Tahminleri bir kenara bırakın, işte o şoke eden ölçüler... İşte ünlü isimlerin boyları...

Bülent Ersoy - 1,71