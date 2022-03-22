Ekonomide tarihi rekor! Faizler düştü yatırım arttı son rakamlara bakın
Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 19.98 ile, Eylül 2021'deki seviyenin altına indi. Yatırım iştahı artan sanayicinin de kredi kullanımı zirveye çıktı. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde de faiz düştü.
Geçen yıl yakalanan yüzde 11'lik büyüme ile 10 yılın rekorunu kıran, Rusya- Ukrayna savaşında izlediği strateji ile bölgedeki konumunu güçlendiren Türkiye, 2022'ye de hızlı başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre sanayi üretiminden konut satışına, kapasite kullanımından reel sektör güvenine kadar tüm makro veriler, ekonomide ilk çeyrekte canlılığın sürdüğüne işaret ederken, faizde yaşanan düşüş sanayicinin yatırım iştahını perçinledi.
Ticari kredi faizleri 11 Mart'ta yüzde 20'nin altına inerek, faiz indiriminin başladığı Eylül 2021 seviyesinin de altına geriledi.
Merkez Bankası'nın politika faizinde ilk indirimi gerçekleştirdiği Eylül 2021'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 7 Ocak 2022'de yüzde 26.26'ya kadar yükseldi.