Ekipler kokudan duramadı, böyle zula görülmedi: Arabanın gizli bölmesinden uyuşturucu fışkırdı!
İSTANBUL Maslak’ta şüphe üzerine bir otomobili durduran Sarıyer polisi araçta yaptığı incelemede, arka sağ koltuğun bölmesine gizlenmiş yaklaşık 25 bin lira değerinde marihuana ve 6 bin lira ele geçirildi. Araçta yapılan arama kameralara yansırken ekiplerin "yoğun marihuana kokusu geldiği görülmüş" sözleri şoke ederken gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 22.00 sıralarında Maslak’ta bir sokakta uygulamaya yapmaya başladı. Uygulama esnasında polis ekipleri, şüphe üzerine 07 AGB 635 plakalı otomobili durdurdu.
Şahsın üst aramasını yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şüpheleri daha da artan polis, araçta inceleme yapmaya başladı.
Gizli bölmeden uyuşturucu fışkırdı
Çalışmalar esnasında sağ arka koltuğun yan bölümünde bir farklılık gören polis, bıçak yardımıyla plastik bölmeyi çıkartınca içerisinde bir çanta olduğunu gördü.
Çantayı inceleyen Sarıyer polisi, içerisinde satışa hazır 16 paket halinde yaklaşık 25 bin lira değerinden olan 42.58 gram marihuana ele geçirdi.