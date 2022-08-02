Ekipler 100'ün üzerinde kamera inceledi: Kayıp İngiliz turist su kanalı içinde bulundu!

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçesi Side Mahallesinde dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzaymır hastası olan eşi Ronald Joshva Plunkett'in (83) antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe duyduğu ihbarında bulundu.