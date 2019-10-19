Ekin Mert Daymaz'ın askerliği bitti tezkeresini aldı Ağlama Anne dizisinde oynamıştı
Son olarak Ağlama Anne dizisinde oynayan Ekin Mert Daymaz, askerliğini tamamladı, tezkeresini aldı.
2018 yılında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde Mert Bayer karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa Merkez 1. Piyade Eğitim Tugayı'nda bedelli askerlik yaptı. Askerliği biten Daymaz, sosyal medya hesabından askerlik fotoğraflarını paylaşarak terhis olduğunu belirtti.
Daymaz, tezkeresini alır almaz askerlik fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, "Askerlik nasıl geçti diye merak eden dostlara" notuyla Instagram'da askerlik paylaşımları yaptı.
Peki, Ekin Mert Daymaz kimdir?
2 Aralık 1990 yılında Hollanda’nın Arnhem şehrinde dünyaya gelen Ekin Mert, aslen Sivaslı’dır. Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
Not Defteri, Çilek Kokusu, Hayat Sevince Güzel, Kırlangıç Fırtınası, Payitaht Abdülhamid, Ağlama Anne, Aşktroloji, Prangalı Yarim dizi ve filmlerinde rol almıştır.