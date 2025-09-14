Ekin Mert Daymaz Beliz Yürekli aşkı için konuştu! Yaş farkı açıklaması olay...
Oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın kendisinden 15 yaş küçük üniversite öğrencisi Beliz Yürekli ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Banyoda dans ettikleri görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan oyuncu, ifşa ve yaş farkı haberlerine isyan etti.
'Çilek Kokusu', 'Hayat Sevince Güzel', 'Payitaht Abdülhamid', 'Korkuyorum Baba' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Ekin Mert Daymaz, kariyeri ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Ben esmer beğeniyorum ama genelde sarışınlar denk geliyor" açıklamasıyla adından söz ettiren oyuncu Ekin Mert Daymaz, aradığı aşkı buldu.
SÜRPRİZ AŞK İFŞA OLDU
35 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile kendisinden 15 yaş küçük üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Beliz Yürekli'nin sürpriz aşkı sosyal medyada gündem oldu.
Magazin camiası son saatlerde oyuncu Daymaz ve genç sevgilisini konuşuyor. Sosyal medyaya düşen banyodaki dans videosuyla adından söz ettiren Daymaz, konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
SOSYAL MEDYADAN İLK AÇIKLAMA
Sevgililer arasındaki 15 yaş farkı ve internette hızla yayılan video sonrası ünlü oyuncu, Instagram hesabından açıklama yaptı.
YAŞ FARKINA TEPKİ GÖSTERDİ
Ekin Mert Daymaz, sızdırılan görüntüler ile yeni sevgilisi Beliz Yürekli ile ilgili yapılan haberlerden sonra hukuki yollara başvuracağını belirtti. Daymaz, ayrıca sevgilisinin 19 değil 20 yaşında olduğunu söyledi.