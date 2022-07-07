Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan'dan çok konuşulacak yeni proje!
Ayça Ayşin Turan'ın İnandır Beni' filminde partneri belli oldu. Güzel oyuncunun filmdeki partneri 3 Kuruş dizisinde oynayan Ekin Koç oldu. Assos'ta başlayacak olan İnandır Beni adlı filmde Ayça Ayşin Turan 'Sahra', Ekin Koç 'Deniz' karakterlerini canlandıracak.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alp Nevruz'la aşk dolu Bodrum tatilindeki fotoğrafları ile gündeme gelen Ayça Ayşin Asan Ekin Koç ile ortak projelerini açıkladı.
Önceki gün Etiler’de görüntülenen Ayça Ayşin Turan, haberleri doğrulayarak, “Önümüzdeki günlerde sette olacağız, naif bir aşk hikâyesi diyebilirim ama daha fazla detay veremiyorum” diyerek Film hakkında konuşmaktan kaçındı.
Murat Boz ile partner olacağının iddia edildiği hatırlatılınca ise, “O başka bir proje, ama erkek oyuncu ile ilgili haberleri sizden öğreniyorum ben de. Proje ile ilgili görüşmeler sürüyor” yanıtını verdi.
Sevgilisi Alp Navruz ile birlikte Kelebek’in yaz partisine katılan Turan, “Ada Masalı” dizisinin çekimleri için bulundukları İzmir Seferihisar’da tanıştıklarını söylemişti.