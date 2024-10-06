Ekim ayı onbinlerce EYT'liyi vuracak! Emekli olamayabilirsiniz

"1 Mayıs 2021'den önce BağKur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapması lazım. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçer.

Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaş demek.