Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu, detaylar ortaya çıktı! 2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek?

AA'nın haberine göre, düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak.