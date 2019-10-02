Ehliyetini kaptıran Yasak Elma yıldızı Eda Ece yine alkol kontrolüne takıldı
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, alkol kontrolüne takıldı, sinirini gazetecilerden çıkardı.
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Arnavutköy'de trafik kontrolüne takıldı. Daha önceden alkollü olduğu nedeniyle ehliyetine 6 ay süreyle el konuşan ünlü oyuncunun gergin anları dikkat çekti.
Sevgilisine alkol kontrolü yapılırken oldukça gerilen oyuncu Eda Ece, bu arada gazetecilerin de görüntü aldığını fark edince gerginliğini gazetecilerin üzerinde attı. Eda Ece görevi başındaki muhabirlere "Haber vermeden çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Güzel oyuncu 2016 senesinde de arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yemek sonrası Etiler'de polis kontrolüne takılmış ve alkol almadığını söylese de 0.86 promil alkollü çıkmıştı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Ece, araç içinde ceza faturasını imzalayıp ehliyetini teslim ettikten sonra direksiyonu yanındaki arkadaşına bırakmıştı.