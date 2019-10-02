Ehliyetini kaptıran Yasak Elma yıldızı Eda Ece yine alkol kontrolüne takıldı

Sevgilisine alkol kontrolü yapılırken oldukça gerilen oyuncu Eda Ece, bu arada gazetecilerin de görüntü aldığını fark edince gerginliğini gazetecilerin üzerinde attı. Eda Ece görevi başındaki muhabirlere "Haber vermeden çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.



