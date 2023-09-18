Ehliyet ve kimlik için yeni dönem resmen başladı! Başvuru için ücret ödenecek mi?

Kimlik ve ehliyet birleşimi, Türkiye'de 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bir uygulama. Bu uygulama ile birlikte, vatandaşlar yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de yükletebilirler. Bu sayede, vatandaşlar artık kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak zorunda kalmamakta, tek bir kart ile hem kimlik hem de ehliyet bilgilerini kullanabilmektedirler.